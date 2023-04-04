الحصاد (2023/4/3)

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء في الحصاد على عدة ملفات تحت العناوين التالية: تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية فنلندا تنضم إلى حلف الناتو رسميا باخموت.. تضارب بشأن السيطرة ترامب في الطريق إلى المحكمة