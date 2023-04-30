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من السودان إلى تشاد.. كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين في منطقة كفرن
وصل إلى دولة تشاد المجاورة للسودان أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كثير منهم غادروا من ولاية غرب دارفور باتجاه مدينة أدري شرقي تشاد بسبب الاشتباكات.
30/4/2023