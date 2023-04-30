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فرار سكان بلدة تندلتي بولاية غرب دارفور الحدودية إلى تشاد
يستمر نزوح اللاجئين السودانيين إلى تشاد بسبب المواجهات المسلحة المستمرة في السودان. وتعد بلدة تندلتي السودانية المحاذية لتشاد إحدى البلدات التي يهجرها أهلها بسبب المواجهات.
30/4/2023