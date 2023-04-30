عقاب طويل الأمد.. لماذا فجرت أوكرانيا مستودع النفط في سيفاستوبل؟

قالت المخابرات الأوكرانية إن انفجار مستودع للوقود في مدينة سيفاستوبل الواقعة بجزيرة القرم، هو عقاب طويل الأمد ردا على استهداف مدينة أومان الأوكرانية.