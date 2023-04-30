بصيص أمل في السودان.. هل تنجح الجهود الدولية في إقناع أطراف الحرب بالحوار؟

تسابق عدة أطراف الزمن في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وإقناع الطرفين المتحاربين ببدء المفاوضات.