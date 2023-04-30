اليوم الـ16 من الاشتباكات.. خريطة تفاعلية لآخر التطورات الميدانية في السودان

في اليوم الأخير من الهدنة الخامسة يبقى وسط الخرطوم -وتحديدا المناطق حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش- ساحات اشتباكات متقطعة.