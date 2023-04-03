قرية مصرية تمتهن فن صناعة الصدف

قرية مصرية، أناملها كما يقول أبناء أم الدنيا “تتلف بالحرير”، هي “ساقية المنقدي” قرية معجونة بفن التطعيم بالصدف وبه استطاعت التغلب على مشكلة البطالة.