سكان باريس يصوتون لصالح منع السكوترات الكهربائية

أظهرت نتائج استفتاء شعبي شارك فيه سكان العاصمة الفرنسية لتحديد مصير خدمة تأجير السكوترات الكهربائية تصويت أغلبية السكان في المدينة لصالح منع هذه الخدمة، فما القصة؟