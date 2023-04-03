الحلويات العربية في رمضان

إجماع عربي على الحلويات في رمضان، فهناك من ينتظر بسبب الأوضاع الاقتصادية عاما كاملا تقريبا حتى تستمتع أسرته بمذاقها مجددا.
3/4/2023