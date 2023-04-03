الحصاد (2023/4/2)

تناولت ليلى الشيخلي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ قرار جدلي جديد لحكومة نتنياهو وسط انتقادات حادة. ـ غارات استهدفت مواقع في حمص وسط سوريا.. ـ أوبك بلس تعلن تخفيضا طوعيا لإنتاج النفط ابتداء من شهر