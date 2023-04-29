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مجريات اليوم الـ15 من الحرب في السودان
تواصلت المعارك في السودان لليوم الـ15 على التوالي رغم الهدن الخمس التي تم الاتفاق عليها، وتركزت المعارك قرب منطقة قيادة الجيش والقصر الجمهوري، كما تواصلت عمليات إجلاء رعايا الدول الأجنبية.
29/4/2023