تأثير الصراع في السودان على حياة الأطفال

التصعيد الدامي المستمر في السودان يؤثر بشكل كبير على وضع الأطفال، وتحذر وكالات الأمم المتحدة من ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأطفال، كما حذرت من تداعيات انهيار القطاع الصحي.