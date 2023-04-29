إقليم دارفور.. الجغرافيا والسكان والجماعات المسلحة
يقع إقليم دارفور في الجزء الغربي من السودان، وتقدر مساحته بخُمس مساحة البلاد، ويقارب عدد سكان الإقليم 9.5 ملايين نسمة، وأبرز القبائل التي تقطنه هي: الفور والمساليت والزغاوة والرزيقات.
ترجع تسمية الإقليم لقبيلة الفور، وينقسم إداريا إلى 5 ولايات، شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط دارفور، ويمتاز الإقليم بثروة حيوانية كبيرة وكثيرا ما عرف صراعات بين الرعاة والمزارعين غذتها انتماءات قبلية.
ونشطت في دارفور جماعات مسلحة، أبرزها: جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور، ثم حركة العدل والمساومة بزعامة جبريل إبراهيم، إضافة إلى جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.
تقرير: أحمد جرار
29/4/2023