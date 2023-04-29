أبرز ما تناولته الصحف الدولية للصراع في السودان

تواصل الصحف والمواقع الإخبارية الدولية متابعة الصراع الدامي في السودان وهو يدخل أسبوعه الثالث. نتعرف في هذا التقرير على أبرز ما كتب في هذا التقرير.