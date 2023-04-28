هل بات السودان على شفير كارثة إنسانية؟

تتفاقم الأزمة المعيشية للسودانيين مع استمرار الحرب، وتشير الأرقام الأولية إلى أن 80% من الأسواق في الخرطوم أغلقت خشية أعمال النهب، وأن أسعار السلع الأساسية ارتفعت ما بين 300 و400% في بعض الأحيان..