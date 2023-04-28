الحصاد (2023/4/27)

تناول حسن جموّل في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة. ـ ضبابية القبول بمبادرة الإيغاد. ـ مخاوف دولية من من نقص إمدادات السلع الأساسية في السودان.