أهم ما ورد في الصحف العالمية عن الأحداث في السودان

ركزت الصحف العالمية على مستقبل السودان، مشيرة إلى أن الآفاق تبدو قاتمة بهذا الخصوص، التقرير التالي يرصد آخر ما ورد من أخبار وتحليلات في تغطية الصحف للأحداث في السودان.