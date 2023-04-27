ما التحديات التي يواجهها النظام الصحي في السودان؟

يواجه النظام الصحي في السودان تحديات كبيرة نتيجة المواجهات العسكرية. وتحذر منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة نقص الخدمات الطبية.