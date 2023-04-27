خروج قيادات من نظام البشير من السجن.. من المسؤول؟

اتهمت وزارة الداخلية السودانية قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الاضطرابات والجرائم الخطرة في البلاد، ومنها اقتحام عدد من السجون وإطلاق سراح من سمتهم “عتاة المجرمين”.