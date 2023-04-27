بعد المواجهات.. الجزيرة ترصد آثار الدمار بالسوق المركزي في الخرطوم بحري

الجزيرة ترصد جانبا من آثار المواجهات التي شهدها السوق المركزي في الخرطوم بحري بعد المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.