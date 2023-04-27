أخبار وتحليلات الصحف العالمية بشأن أحداث السودان

ما زال الصراع الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يحتل حيّزا معتبرا في الصحف والمواقع الإخبارية الدولية، التقرير التالي يرصد أهم ما جاء في تغطية الصحف العالمية للأحداث في السودان.