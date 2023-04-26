خروج الآلاف عبر معبر القلابات السوداني مع إثيوبيا

وصل عبر معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا نحو 6 آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى بلدانهم، هربا من المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.