حجم ثروات السودان وحجمها في الإنتاج العالمي

يُعد السودان أغنى الدول العربية والأفريقية من حيث ثروته الزراعية والحيوانية والمعدنية، فضلا عن أنه أكبر بلد في العالم إنتاجا للصمغ العربي. فما حجم هذه الثروات وما يشكله بعضها من الإنتاج العالمي؟