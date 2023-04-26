تواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان عبر مطار جيبوتي

ما تزال عملية الإجلاء من مطار جيبوتي الدولي مستمرة لرعايا الدول العربية والأجنبية من السودان. مراسل الجزيرة رصد لنا الأوضاع من داخل المطار.