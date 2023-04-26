الحصاد (2023/4/25)

تناول زين العابدين توفيق في نشرة الحصاد المواضيع التالية: هدنة جديدة وتراجع نسبي في حدة مواجهات الخرطوم. جهود دولية سعيا لحل سياسي بالسودان. الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع بالسودان.