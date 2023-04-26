إجلاء موظفي بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية الانتقالية في السودان

أجلت بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية الانتقالية في السودان نحو 450 من موظفيها وموظفي الوكالات الأممية الأخرى بصحبة عائلاتهم على متن السفينة الحربية الفرنسية لارين.