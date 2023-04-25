بسبب المعارك.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بالسودان

ارتفعت أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية بسبب المعارك الدائرة في السودان، مراسل الجزيرة يرصد أوضاع المواطنين في أحد الأسواق بحي الكلاكلة جنوبي الخرطوم في ظل ارتفاع الأسعار.