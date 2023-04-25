الحصاد (2023/4/24)

تناول عثمان آي فرح في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – معارك لليوم العاشر في السودان وتوجه لهدنة جديدة – تحذيرات من اتساع نطاق الصراع السوداني – منظمة الصحة العالمية: الوضع مروع في السودان