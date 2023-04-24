مراسل الجزيرة يرصد عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

رصد مراسل الجزيرة من مطار بورتسودان إجلاء المئات من الرعايا الأردنيين ودبلوماسيين عرب وأجانب قرروا مغادرة السودان بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.