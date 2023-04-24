كيف أجلت الدول رعاياها من السودان؟

عبر طرق مختلف، سارعت عشرات الدول لإجلاء رعاياها من السودان مع استمرار القتال فيه بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع لليوم العاشر.

ونظرا لتواصل الاشتباكات في محيط مطار الخرطوم الدولي، لم تكن خيارات الإجلاء المباشر متاحة سوى للدول القادرة على الاستعانة بطائراتها العسكرية التي حطت لفترة قصيرة في العاصمة أو مطارات صغيرة قريبة منها.

لكن دولا أخرى اضطرت لإجلاء رعاياها على عدة مراحل، تبدأ بنقلهم برا إلى مناطق بعيدة عن بؤر القتال، ثم إجلائهم من هناك عبر عدة مسارات.

تقرير: أحمد جرار