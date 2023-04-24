جراء المواجهات المسلحة.. شلل تام يعم الحركة التجارية في أسواق مدينة أم درمان

أصاب شلل تام الحركة التجارية في أسواق مدينة أم درمان وأغلقت المصارف أبوابها جراء استمرار المواجهة المسلحة في المدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.