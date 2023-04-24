الحصاد (2023/4/23)

تناول عبد القادر عياض في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – تسارع عمليات معقدة لإجلاء دبلوماسيين أجانب وعائلاتهم من السودان. – إطلاق نار ليلي ومعارك في الخرطوم. – مخاطر تتزايد على الوضع الإنساني.