استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

لا تزال عمليات إجلاء الرعايا الأجانب في السودان بسبب الاشتباكات المسلحة التي بدأت منذ 10 أيام مستمرة، حيث أجلت ألمانيا 313 من رعاياها على متن 3 طائرات بمشاركة أكثر من ألف جندي.

كما أجلت فرنسا 388 من مواطنيها وأجلت إيطاليا 19 من رعاياها عبر مصر، في حين أجلت النرويج وهولندا والدانمارك مواطنيها من السودان عبر جيبوتي.

كذلك أرسلت اليابان 3 طائرات إلى جيبوتي لنقل مواطنيها من السودان، كما أجلى الأردن 343 من مواطنيه عبر 4 طائرات، وأعلنت الخارجية المصرية إجلاء 436 من مواطنيها في السودان والبالغ عددهم نحو 10 آلاف.

تقرير: أسماء علي