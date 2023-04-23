منظمات أممية تحذر من تدهور أوضاع ملايين السودانيين الصحية والإنسانية بسبب الحرب

دقت منظمات أممية ناقوس الخطر، محذرة من كارثة إنسانية وصحية قد تلحق بعشرات الملايين من السودانيين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم منذ أكثر من أسبوع،