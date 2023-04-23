متابعة الصحف والمواقع الإخبارية للقتال في السودان

تواصل الصحف والمواقع الإخبارية الدولية متابعتها للقتال في السودان مع دخوله الأسبوع الثاني وبدء عمليات إجلاء الأجانب. تفاصيل ما كتبته الصحف العالمية في هذا التقرير.