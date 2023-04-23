لماذا يغيب دور الدول المجاورة للسودان؟

منذ اندلاع المواجهات في السودان، تركزت المواقف الإقليمية والدولية على حث طرفي الصراع على استعادة التهدئة والدخول في الحوار لحل الأزمة. ففي دول الجوار، يغيب أي دور مصريّ أكبر تجاه الأزمة..