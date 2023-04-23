خطة أميركية لإجلاء الدبلوماسيين من السودان

كشف مسؤول في البنتاغون أن الطائرات الأميركية المنفذة لعملية الإجلاء من السودان دخلت من الأجواء الإثيوبية واستغرقت العملية ساعة واحدة على الأرض. وشملت العملية إجلاء نحو 100 شخص..