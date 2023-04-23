بسبب المواجهات في السودان.. موجات نزوح من الخرطوم

دخلت المواجهات المسلحة في السودان أسبوعها الثاني وتفاقمت الأزمة المعيشية في جميع أنحاء ولاية الخرطوم، فلم يعد النزوح أمام هذا الواقع خيارا لكثير من السودانيين بل أصبح ضرورة.