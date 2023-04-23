إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين من السودان

سارعت دول إلى إجلاء رعاياها من السودان بالتزامن مع اشتداد وتيرة الاشتباكات وتوسعها، وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت إجلاء موظفي سفارتها وإيقاف عملها مؤقتا بسبب المخاطر الأمنية.