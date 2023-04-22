في السودان.. ما نقاط الإجلاء المحتمل استخدامها برا وجوا؟

يستمر مطار الخرطوم الدولي في كونه موقع اشتباك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولذلك مددت سلطات المطار إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 الشهر الحالي.