ضرورة ملحة وليس خيارا.. إلى أين ينزح سكان الخرطوم؟

مع تفاقم الأزمة المعيشية المترتبة عن المواجهات في السودان وصعوبة الوصول إلى الماء والغذاء لم يعد النزوح أمام هذا الواقع خيارا لكثير من السودانيين، بل أصبح ضرورة لا مفر منها.