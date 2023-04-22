بسبب المعارك.. دول تتحرك لإجلاء رعاياها من السودان

بدأت عدة دول جهودا مكثفة لنقل رعاياها من السودان في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. نتعرف في هذا التقرير على أبرز التحركات في هذا السياق.