كيف يقضي السودانيون أول أيام عيد الفطر؟

غابت مظاهر العيد في جنوب العاصمة الخرطوم وسيطرت مشاعر الخوف والقلق على السودانيين، وهو ما عكسته خطب عيد الفطر في المساجد، إذ ركزت على الوضع الأمني في البلاد..