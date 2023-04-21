كيف تناولت الصحف العالمية تطورات الأوضاع في السودان؟

ركزت الصحف العالمية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا صارما لوقف ما سمته حمام الدم في السودان. التقرير التالي يرصد أهم ما جاء في تغطية الصحف العالمية للأوضاع في السودان.