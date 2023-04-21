المواجهات في السودان تفرض تحولا في التكتيكات

يحتم نوع الأسلحة التي بحوزة كل طرف من أطراف الصراع في السودان، شكل التحرك الميداني وتكتيكات القتال، حيث يعطي سلاح الجو تفوقا ميدانيا بارزا لصالح الجيش، إضافة لسلاح المدفعية.

وبفضل هذا التفوق، تمكّنت القوات النظامية من إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع، لكن وجود مقرّات للأخيرة في الخرطوم أتاح لها قتال الجيش في أكثر المناطق إستراتيجية بالعاصمة.

ومع خسارة قوات الدعم السريع قواعد خلفية مساندة، انتقلت لتكتيك قتالي تتميز به القوات غير النظامية في أي مواجهة، من خلال مرونة الحركة، لتتحول المعركة إلى حرب شوارع.

تقرير: سلام خضر