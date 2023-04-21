الحصاد (2023/4/20)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في مقابلة مع الجزيرة، البرهان يقول إنه لا يرى شريكا لإجراء مفاوضات معه في الوقت الحالي. ـ قبل ساعات من استقبالهم عيد الفطر.. السودانيون على وقع