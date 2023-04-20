تسلسل زمني لأبرز الأزمات التي تعرض لها السودان

عانى السودان على مدى عقود أزمات اقتصادية عمقتها الصراعات المسلحة التي أجبرت ملايين السودانيين على النزوح، العرض التالي يركز على أبرز المحطات الزمنية لتلك الأزمات.