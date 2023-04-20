الجزيرة ترصد أحوال الناس في الخرطوم في ظل القتال المحتدم

تعيش الأسر في جنوب ووسط الخرطوم حياة مشوبة بالخوف والتوجس نتيجة القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الجزيرة ترصد أحوال الناس في الخرطوم في ظل القتال.