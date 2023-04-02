هل يتم احتجاز ترامب أم إخلاء سبيله؟

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه تهمة جنائية واحدة على الأقل بلائحة اتهام أقرتها هيئة محلّفين في مانهاتن. بينما قال محاميه جو تاكوبينا إن موكله