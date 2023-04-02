معرض قطر الزراعي الدولي

أصبح معرض قطر الزراعي الدولي على مدى السنوات الماضية من أبرز المنصات في المنطقة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في المجال الزراعي.
2/4/2023